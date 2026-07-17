Брюссель давит на Афины, требуя передать Киеву ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot Имеющиеся у Греции запасы зенитных ракет к системам Patriot не дают п.
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Брюссель давит на Афины, требуя передать Киеву ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot Имеющиеся у Греции запасы зенитных ракет к системам Patriot не дают п.
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