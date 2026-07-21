«Это не афишируется публично» Лукашенко просит Китай защитить Белоруссию от войны. Почему Си Цзиньпин готов ему помочь?

В конце июня на фоне обострения на белорусско-украинской границе президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала провел два дня на закрытых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, а затем почти три часа беседовал в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.
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