«Это не афишируется публично» Лукашенко просит Китай защитить Белоруссию от войны. Почему Си Цзиньпин готов ему помочь?

В конце июня на фоне обострения на белорусско-украинской границе президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала провел два дня на закрытых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, а затем почти три часа беседовал в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.