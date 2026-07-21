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«Это не афишируется публично» Лукашенко просит Китай защитить Белоруссию от войны. Почему Си Цзиньпин готов ему помочь?

«Это не афишируется публично» Лукашенко просит Китай защитить Белоруссию от войны. Почему Си Цзиньпин готов ему помочь?

В конце июня на фоне обострения на белорусско-украинской границе президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала провел два дня на закрытых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, а затем почти три часа беседовал в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

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