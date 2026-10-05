В Архангельске подвели итоги Всероссийского форума молодых учёных «Полюс»

В мероприятии приняли участие 300 исследователей из более чем 60 регионов России.– Завершившийся в Архангельске Всероссийский форум молодых ученых «Полюс» вновь доказал, что у нашей страны есть невероятный человеческий капитал, заряженный идеями и искренним желанием созидать, – написал в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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