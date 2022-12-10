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Кириос о Кубке Дэвиса: «Это уже не Кубок Дэвиса. Это турнир, который мне не нужно играть»

Финалист «Уимблдона» Ник Кириос рассказал, почему больше не хочет играть в Кубке Дэвиса. «Особенной чертой Кубка Дэвиса были домашние и выездные матчи.

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