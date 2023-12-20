Вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул неотложность усилий по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения

Ланьчжоу, 19 декабря /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин в срочном порядке прибыл в зону бедствия в провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ после того, как там в ночь с понедельника на вторник произошло землетрясение магнитудой 6,2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)