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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул неотложность усилий по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения

Ланьчжоу, 19 декабря /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин в срочном порядке прибыл в зону бедствия в провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/ после того, как там в ночь с понедельника на вторник произошло землетрясение магнитудой 6,2.

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