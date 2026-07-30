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The Eurasia Daily news agency

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Punishments in the Armed Forces of Ukraine: "Tree of truth, rape with a stick, a pit with feces"

Punishments in the Armed Forces of Ukraine: "Tree of truth, rape with a stick, a pit with feces"

The Ukrainian edition of Texty published material about bullying in the 225 assault regiment of the Armed Forces of Ukraine "Skala", which was deployed on the initiative and with the support of the now former commander-in-chief Alexander Syrsky.

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