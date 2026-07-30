The Ukrainian edition of Texty published material about bullying in the 225 assault regiment of the Armed Forces of Ukraine "Skala", which was deployed on the initiative and with the support of the now former commander-in-chief Alexander Syrsky.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)