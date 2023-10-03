«Черный октябрь» 1993 года: Ельцин, «Мальчиш-плохиш», «Рыжий Толик», «Паша-мерседес» на долгие годы определили курс страны

ЕБ Елена Бреслова К 30-летию разгрома народного восстания мы подошли с очередным успехом Запада – второй год идёт противостояние двух частей Русского мира (РФ и Украины), истребительная бойня русского суперэтноса (великороссов и малороссов-украинцев). В тылу россиян убивают завезенные "специалисты" Всё по плану: Русь-Россию пытаются вычеркнуть из истории, геноцидом русского этноса.

Александр Николаевич Правильное начало статейки - "Гражданские лица на Новоарбатском мосту наблюдают...". Можно добавить -многие , меткие попадания из пушки танка встречали овациями и криками "БИСС"! Работал на Камчатке в это время и добавлю, что у большинства было мнение: - "Две кодлы московских паханов круто играют в карты "на чужую жену-РОССИЮ"!