Эту трагедию власти всегда предпочитали не вспоминать, но она в памяти народа есть Сергей Плотников На фото: гражданские лица на Новоарбатском мосту, наблюдающие за штурмом Дома Советов Российской Федерации сторонниками главы российского государства в ходе обострения конфликта между Верховным Советом РФ и президентом РФ Борисом Николаевичем Ельциным.
«Черный октябрь» 1993 года: Ельцин, «Мальчиш-плохиш», «Рыжий Толик», «Паша-мерседес» на долгие годы определили курс страны
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
К 30-летию разгрома народного восстания мы подошли с очередным успехом Запада – второй год идёт противостояние двух частей Русского мира (РФ и Украины), истребительная бойня русского суперэтноса (великороссов и малороссов-украинцев). В тылу россиян убивают завезенные "специалисты" Всё по плану: Русь-Россию пытаются вычеркнуть из истории, геноцидом русского этноса.
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15 час.
Александр Николаевич
Правильное начало статейки - "Гражданские лица на Новоарбатском мосту наблюдают...". Можно добавить -многие , меткие попадания из пушки танка встречали овациями и криками "БИСС"! Работал на Камчатке в это время и добавлю, что у большинства было мнение: - "Две кодлы московских паханов круто играют в карты "на чужую жену-РОССИЮ"!
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15 час.
6324362 Елен
закрыть ельцин центр))))))))его предать анафеме)))))и наконец написать правду в учебниках по истории,,,,
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15 час.
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