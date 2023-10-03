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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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  • Василий Топчий
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  • 6324362 Елен
    закрыть ельцин центр))))))))его предать анафеме)))))и наконец написать правду в учебниках по истории,,,,«Черный октябрь» ...
  • Александр Николаевич
    Правильное начало статейки - "Гражданские лица на Новоарбатском мосту наблюдают...". Можно добавить -многие , меткие ...«Черный октябрь» ...

«Черный октябрь» 1993 года: Ельцин, «Мальчиш-плохиш», «Рыжий Толик», «Паша-мерседес» на долгие годы определили курс страны

«Черный октябрь» 1993 года: Ельцин, «Мальчиш-плохиш», «Рыжий Толик», «Паша-мерседес» на долгие годы определили курс страны

Эту трагедию власти всегда предпочитали не вспоминать, но она в памяти народа есть Сергей Плотников На фото: гражданские лица на Новоарбатском мосту, наблюдающие за штурмом Дома Советов Российской Федерации сторонниками главы российского государства в ходе обострения конфликта между Верховным Советом РФ и президентом РФ Борисом Николаевичем Ельциным.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
К 30-летию разгрома народного восстания мы подошли с очередным успехом Запада – второй год идёт противостояние двух частей Русского мира (РФ и Украины), истребительная бойня русского суперэтноса (великороссов и малороссов-украинцев). В тылу россиян убивают завезенные &quot;специалисты&quot; Всё по плану: Русь-Россию пытаются вычеркнуть из истории, геноцидом русского этноса.
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15 час.
Александр Николаевич
Правильное начало статейки - &quot;Гражданские лица на Новоарбатском мосту наблюдают...&quot;. Можно добавить -многие , меткие попадания из пушки танка встречали овациями и криками &quot;БИСС&quot;!    Работал на Камчатке в это время и добавлю, что у большинства было мнение: - &quot;Две кодлы московских паханов круто играют в карты &quot;на чужую жену-РОССИЮ&quot;!
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15 час.
6324362 Елен
закрыть ельцин центр))))))))его предать анафеме)))))и наконец написать правду в учебниках по истории,,,,
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15 час.

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