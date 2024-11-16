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Дикий Юг - Природа Юга России

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Исследование показало, что риск сердечно-сосудистых заболеваний может быть связан с формой сердца

Исследование показало, что риск сердечно-сосудистых заболеваний может быть связан с формой сердца

Фото: s4be.cochrane.org Новости дня за сегодня  сообщают о том, что исследование сформировало новую парадигму в понимании факторов, влияющих на здоровье сердца, поскольку ученые из Великобритании обнаружили, что не только размер и объем сердца, но и его форма может предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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