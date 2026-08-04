На цель в Киеве навели оружие: Иран приготовил для Зеленского жуткую кару

Тегеран готовит возмездие Киеву за удар по иранскому танкеру в акватории Каспийского моря. Иран официально заявил, что намерен предпринять все необходимые меры, чтобы Киев ответил за эту атаку, а подобные инциденты больше не повторялись.
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