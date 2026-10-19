За сутки в Курской области сбиты 258 украинских беспилотников, 72 раза приграничье обстреляно из артиллерии, 15 атак беспилотников на гражданские объекты.
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