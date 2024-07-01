Мачи и Уводжин в трейлерах Hunter × Hunter Nen × Impact Eighting, Bushiroad Games и Arc System Works предста...

Мачи и Уводжин в трейлерах Hunter × Hunter Nen × ImpactEighting, Bushiroad Games и Arc System Works представили в трейлерах еще двух бойцов из файтинга Hunter × Hunter Nen × Impact, который уже через несколько дней покажут западной публике на Anime Expo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)