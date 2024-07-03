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ASN: правильное питание в возрасте 40 лет помогает сохранить здоровье пожилых

ASN: правильное питание в возрасте 40 лет помогает сохранить здоровье пожилых

Ученые из Американского общества питания (сообщества профессиональных исследователей и практиков в области диетологии) установили, что соблюдение принципов правильного питания в возрасте 40 лет помогает сохранить здоровье и качество жизни по достижении 70 лет.

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