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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • C Major
    верно сказалВ Москве женщина ...
  • николай николай
    Его ещё не повесили в месте с шАйгу ??????Военком похвастал...
  • C Major
    что значит "не потеют"?Видать,в общественном транспорте не ездили\прет,да еще как..В Москве женщина ...

Чистки в Минобороны: Проворовавшихся генералов можно было взять всех за одну ночь. Но силовики сработали тоньше

Чистки в Минобороны: Проворовавшихся генералов можно было взять всех за одну ночь. Но силовики сработали тоньше

Нынешние чистки в Минобороны неспроста тянутся уже несколько месяцев. Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко уверен, что всех проворовавшихся генералов можно было взять за одну ночь, но силовики сработали тоньше, и для того были причины.

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Комментарии
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Владимир Андрианов
Не надейтесь. Просто, одни бандиты, отжимают бабло у других, вот и все. При такой арифметике, мы так и будем читать криминальные сводки и надеяться.
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19 час.
Анатолий Зотов
Пока не видно &quot;примеров наказания&quot;.
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18 час.
Станислав Магдалинов
Как с полковником Захарченко:стали считать изъятое и...недосчитались,аж сам Захарченко рассмеялся.
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1 час.

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