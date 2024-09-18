Чистки в Минобороны: Проворовавшихся генералов можно было взять всех за одну ночь. Но силовики сработали тоньше

Нынешние чистки в Минобороны неспроста тянутся уже несколько месяцев. Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко уверен, что всех проворовавшихся генералов можно было взять за одну ночь, но силовики сработали тоньше, и для того были причины.
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