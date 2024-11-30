Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Донецк с высоты птичьего полета, 1999 год. Видео запечатлело Донецк конца ХХ века: городские улицы, площади и проспекты, передающие атмосферу того времени.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Донецк с высоты птичьего полета, 1999 год. Видео запечатлело Донецк конца ХХ века: городские улицы, площади и проспекты, передающие атмосферу того времени.
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