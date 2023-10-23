Сотрудница сахалинской полиции, переиграв телефонных аферистов, помогла задержать их курьера

В административном центре Сахалинской области сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 20-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в мошенничестве.