Захарова назвала ущемлением свободы слова выдачу журналистам РФ виз США с ограничениями

Тип виз с ограничением передвижения, которые США выдали российским журналистам из пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, является ограничением свободы слова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии