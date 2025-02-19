Риск-премия для российских акций сократилась до 6,8% — уровень 2021 года

Премия за риск инвестирования в российские акции на 14 февраля составила 6,8%, что соответствует уровню конца 2021 года, оценил руководитель дирекции по работе c акциями УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин, его слова передает РБК.
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