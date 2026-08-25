В России будут автоматически отзывать водительские права при выявлении этих болезней

Минздрав начнет сообщать МВД о болезнях водителей с марта 2027 года.С 1 марта 2027 года медицинские организации России будут в автоматическом режиме информировать МВД о выявлении у пациентов противопоказаний к управлению автомобилем.
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