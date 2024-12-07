Директор пермской компании обогатился на фиктивных сотрудниках

Директор пермской компании обогатился на 600 тысяч рублей за счет несуществующих сотрудников. Прокуратура Бардымского района (Пермский край) направила в суд обвинение против руководителя управляющей организации.
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