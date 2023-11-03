War Zone: боец ХАМАС легко установил бомбу на израильский танк Merkava

Боец палестинского движения ХАМАС совершил «сумасшедшюю вылазку " из укрытия и установил бомбу на израильский танк «Меркава», а после отбежал и выстрелил по бронемашине из гранатомёта, написал обозреватель в статье для издания The War Zone Говард Альтман.