War Zone: боец ХАМАС легко установил бомбу на израильский танк Merkava

Боец палестинского движения ХАМАС совершил «сумасшедшюю вылазку " из укрытия и установил бомбу на израильский танк «Меркава», а после отбежал и выстрелил по бронемашине из гранатомёта, написал обозреватель в статье для издания The War Zone Говард Альтман.
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