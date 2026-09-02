Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна год спустя: «дорога Трампа» пока в тумане

Встретившись 1 сентября на полях саммита Шанхайской Организации Сотрудничества в Бишкеке, Ильхам Алиев и Никол Пашинян вновь подтвердили курс на диалог, договорившись подумать о расширении двусторонней торговли.
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