БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна год спустя: «дорога Трампа» пока в тумане

Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна год спустя: «дорога Трампа» пока в тумане

Встретившись 1 сентября на полях саммита Шанхайской Организации Сотрудничества в Бишкеке, Ильхам Алиев и Никол Пашинян вновь подтвердили курс на диалог, договорившись подумать о расширении двусторонней торговли.

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