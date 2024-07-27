Подорвавший ж/д под Рязанью Сидики обвиняется в девяти тяжких преступлениях

По информации РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Руслан Сидики, подорвавший железную дорогу под Рязанью за «вознаграждение» со стороны Украины, обвиняется в совершении девяти тяжких преступлений.
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