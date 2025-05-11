12 фактов о Джеке Делла Маддалене – будущем сопернике Махачева

Бывший регбист, работавший в финансах. Джек Делла Маддалена – новый король полусреднего веса UFC. Но больше внимания привлек не победой над Белалом Мухаммадом на UFC 315: поражение Мухаммада открыло Исламу Махачеву путь за вторым поясом – и именно Маддалена может этому помешать.