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Всё о женщинах

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Психолог: постоянная бессонница или сонливость — симптомы хронической усталости

Психолог: постоянная бессонница или сонливость — симптомы хронической усталости

Клинический психолог Дарья Сальникова назвала основные симптомы хронической усталости. По словам эксперта, хроническая усталость — состояние здоровья, затрагивающее иммунную, сердечно-сосудистую и гормональную системы из-за стресса и нестабильной нервной системы, что приводит к постоянному ощущению усталости.

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Комментарии
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Добрый Кот
Психолог-самая бесполезная профессия.
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8 час.
Элеонора Коган
Всё время сравниваю.
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4 час.
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