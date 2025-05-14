Клинический психолог Дарья Сальникова назвала основные симптомы хронической усталости. По словам эксперта, хроническая усталость — состояние здоровья, затрагивающее иммунную, сердечно-сосудистую и гормональную системы из-за стресса и нестабильной нервной системы, что приводит к постоянному ощущению усталости.
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