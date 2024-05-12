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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о поражениях «Зенита»: «Когда пять лет подряд становишься чемпионом, мотивация притупляется»

В субботу петербуржцы проиграли дома ЦСКА (0:1). — Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе питерцев, или им банально не везет? — В четырех последних турах «Зенит» набрал всего одно очко.

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