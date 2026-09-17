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Татьяну Тарасову госпитализировали спустя 10 дней после выписки из больницы

Татьяну Тарасову госпитализировали спустя 10 дней после выписки из больницы

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову положили в больницу спустя всего 10 дней после выписки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на племянника звезды, Алексея.

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