Татьяну Тарасову госпитализировали спустя 10 дней после выписки из больницы

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову положили в больницу спустя всего 10 дней после выписки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на племянника звезды, Алексея.
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