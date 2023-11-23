Кристина Орбакайте возвращается в Россию в качестве врача: Что известно о дочери Пугачевой

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте возвращается на экраны в новом амплуа. Известная своей музыкальной карьерой Орбакайте предстанет перед публикой в роли главного врача клиники Нины Артамоновой в новом сезоне популярного сериала «Тест на беременность» на Первом канале.