Кристина Орбакайте возвращается в Россию в качестве врача: Что известно о дочери Пугачевой

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте возвращается на экраны в новом амплуа. Известная своей музыкальной карьерой Орбакайте предстанет перед публикой в роли главного врача клиники Нины Артамоновой в новом сезоне популярного сериала «Тест на беременность» на Первом канале.
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