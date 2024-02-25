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Семья и дом

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Сочная рыбка в хрустящей картофельной панировке!

Сочная рыбка в хрустящей картофельной панировке!

• Домашняя Кулинария • Сочная рыбка в хрустящей картофельной панировке! Изумительно вкусно!СЕМГА В КАРТОФЕЛЬНОЙ ПАНИРОВКЕИнгредиенты:- 700 г филе сёмги- 30 г сухого "картофельного пюре"- 2 яйца- соль по-вкусу- масло растительное для жаркиПриготовление:1.

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