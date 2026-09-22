Президент АвтоВАЗа Соколов: производство Lada Azimut начнется 25 сентября

«АвтоВАЗ» назвал точную дату начала серийного производства своего первого кроссовера Lada Azimut. Как сообщил журналистам РИА «Новости» президент компании Максим Соколов, торжественный запуск модели на конвейере завода в Тольятти состоится 25 сентября после полудня.
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