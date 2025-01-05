Ким Чен Ын одобрил новый морской курорт для российских туристов

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын лично проинспектировал и одобрил строительство нового пятизвездочного курортного комплекса Вонсан-Калма, ориентированного на туристов из России.
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