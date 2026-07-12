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Носкова провела фотосессию с трофеем «Уимблдона»

Чемпионка « Уимблдона »-2026 Линда Носкова провела традиционную фотосессию с трофеем. В финале она обыграла девятую ракетку мира Каролину Мухову – 6:2, 5:7, 6:3.

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