Слово и дело

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Михаил Гребенщиков признался, что не планировал заводить дружбу с Аллой Пугачевой

Михаил Гребенщиков признался, что не планировал заводить дружбу с Аллой Пугачевой

Михаил Гребенщиков, по собственным признаниям, познакомился с Аллой Пугачевой благодаря правильно сложившимся обстоятельствам.

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