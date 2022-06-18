«Весна без тебя»: Айрат Абушахманов поставил в Башдраме женскую историю

Фото:Руслан Юлтаев — пресс-служба Башдрамтеатра им. М. Гафури Как театр может рассказать о человеческих отношениях, чувствах, любви, измене и прощении? Тонкими лирическими красками в мелодраме или через призму грубоватого юмора… Показать полностью.