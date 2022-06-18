Новости

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Таким образом и приобретается недвижимость буржуями , немного не доделанный и по заниженной цене. И скорей всего этот...Администрация Уфы...
  • Татьяна Шаблий
    Наивные или малахольные, нашли что просить. За кого они принимают русских? Что ещё хотят Макрон и Шольц внимательно с...Макрон и Шольц по...
  • Валентин Щербаков
    Кто такая Трасс, безмозглая базарная баба с наглоскунским душком.Момент расплаты н...

«Весна без тебя»: Айрат Абушахманов поставил в Башдраме женскую историю

«Весна без тебя»: Айрат Абушахманов поставил в Башдраме женскую историю

Фото:Руслан Юлтаев — пресс-служба Башдрамтеатра им. М. Гафури Как театр может рассказать о человеческих отношениях, чувствах, любви, измене и прощении? Тонкими лирическими красками в мелодраме или через призму грубоватого юмора… Показать полностью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх