Донбасс Сегодня

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В ДНР отмечено более 68,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом

В ДНР отмечено более 68,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в ДНР зафиксировано 704 факта заражения COVID-19, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на Минздрав Республики.

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