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FiNE NEWS

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Geely взорвала рынок: почти 300 тысяч машин за месяц и рекордный рост электромобилей!

Geely Automobile как сообщает IXBT.COM — это настоящий рекордсмен! В сентябре 2026 года компания не просто побила все предыдущие достижения, а взорвала рынок, продав почти 300 тысяч автомобилей — 292 168 машин.

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