Вопреки ограничениям: Microsoft может заменить часть ИИ-моделей в Copilot на китайскую Kimi K3 ради экономии $600 млн

Компания уже тестирует доступ к модели Moonshot через AzureMicrosoft рассматривает возможность использования китайской ИИ-модели Kimi K3 в сервисах Copilot и уже работает над её запуском через облачную платформу Azure, сообщает The Information.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии