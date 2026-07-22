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Вопреки ограничениям: Microsoft может заменить часть ИИ-моделей в Copilot на китайскую Kimi K3 ради экономии $600 млн

Вопреки ограничениям: Microsoft может заменить часть ИИ-моделей в Copilot на китайскую Kimi K3 ради экономии $600 млн

Компания уже тестирует доступ к модели Moonshot через AzureMicrosoft рассматривает возможность использования китайской ИИ-модели Kimi K3 в сервисах Copilot и уже работает над её запуском через облачную платформу Azure, сообщает The Information.

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