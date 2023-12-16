Десять фактов из истории новогодних елок в России

Новый год все ближе. До него уже практически рукой подать. Наряду с такими хлопотами как приобретение подарков для родных, близких и коллег и составление меню не менее важным является украшение новогодней елки.
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