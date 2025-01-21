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Царьград

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Положительных решений нет: мигрантов не пустили в Челябинскую область

Положительных решений нет: мигрантов не пустили в Челябинскую область

В ГУ МВД впервые в 2025 году прошла комиссия по квотам для приезжих.В Управлении по вопросам миграции прошло первое в новом году заседание комиссии по распределению квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
А просто въезд без визы запретить?
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18 час.
SI
Sergey Ivanov
Россия не ищет легких путей! Простое решение- не для русских! Мы сначала создаем себе трудности, а потом их героически преодолеваем!
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16 час.

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