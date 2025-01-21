Положительных решений нет: мигрантов не пустили в Челябинскую область

В ГУ МВД впервые в 2025 году прошла комиссия по квотам для приезжих.В Управлении по вопросам миграции прошло первое в новом году заседание комиссии по распределению квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России.