Трамп: Как из букв «Ж», «П», «О» и «А» сложить слово «ВЕЛИЧИЕ»

Вчера на инаугурации Трампа представилась единичная возможность увидеть триллион долларов живьём: Илон Маск - 434 миллиарда, Цукерберг - 212 миллиардов, Джефф Безос - 240 миллиардов, Сергей Брин - 150 миллиардов, Бернар Арно - 180 миллиардов, Мириам Адельсон - 35 миллиардов, Руперт Мёрдок - 22 миллиарда, и кучу простых миллиардеров - от самого Трампа с 7 миллиардами до всяких голодранцев с жалкими одним-двумя миллиардами, вроде его зятя, бедного еврея Кушнера, а также целую когорту нищих мультимиллионеров, включая начальника мордобоев UFC Дэну Уайта с полумиллиардом и его любимого драчуна Конора МакГрегора с четвертью миллиарда.