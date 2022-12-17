Девон Акун-Перселл стал игроком «Локомотива-Кубань»

Форвард с гражданством США и Тринидадо и Табаго Девон Акун-Перселл (29 лет, 198 см) подписал контракт с «Локомотивом-Кубань».

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