На околоземной орбите около 17 тысяч спутников, и две трети из них – "Старлинк". Учредитель Царьграда Константин Малофеев считает, речь идёт о захвате.
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