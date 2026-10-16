Аргументы недели Зона свободного доступа: кто и зачем пытается сохранить массовый завоз мигрантов в Россию Ровно год назад в России была утверждена Концепция государственной миграционной политики на 2026–2030 годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ФСБ со стрельбой задержала двух армян, угрожавших офицеру ДПС, а судья отправил их в колонию...
- «Хоть один артист сказал правду»: Рыбин восхитил публику изобличением Агутина, тащащего все деньги из России в США
- «Он оскорбил настоящих мужчин!»: Десантники требуют отменить концерт Киркорова в Ярославле. Когда заблокируют грязь?
Свежие комментарии
- Импорт средневеко...
- Импорт средневеко...
- Про Крымский мост...
Эта гнида Затулин опять во власти он и дальше будет лабировать свои интересы и мигрантов!!!
а никого не удивило, что предложение выставило мвд.....т..е орган, который должен защищать страну....ой, забыл, они же теперь благодаря одному х..у , полицаи, как в старое царское время и время 1941-1943.
В России миллионы нелегалов, которых не торопятся выдворять. Давно пора ввести хотя бы визовый режим для мигрантов, а для завоза семьи - двойной тариф. Нам рассказывают какой кошмар с мигрантами в Европе, а сами берут с них пример.
"кто и зачем пытается сохранить массовый завоз мигрантов в Россию"
Удивитесь, но львиная доля, процентов 70 числа - это "доставщики", на мопедах.
И основные "лоббисты завоза" - владельцы всяких "шмандекс, и прочие"-доставка.
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Как нам не хватает Сталина. Некому вычистить говно из высоких кабинетов.
Неугомонный не дремлет враг...