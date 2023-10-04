Датская компания лишила «Балтику» лицензии на популярные бренды пива

Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензию на производство и продажу своих брендов пива. Российская компания обладала правами на выпуск продукции под брендами: Tuborg, Kronenbourg 1664, Somersby, Seth & Riley’s Garage, Holsten, Zatecky Gus и LAV.
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