❗️Крым готов оказать всю необходимую поддержку Севастополю , в том числе и помощь с размещением в больницах Глава Крыма Сергей Аксёнов «Мы с вами» Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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❗️Крым готов оказать всю необходимую поддержку Севастополю , в том числе и помощь с размещением в больницах Глава Крыма Сергей Аксёнов «Мы с вами» Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.