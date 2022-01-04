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Портников: Настоящим президентом Украины остаётся Путин

Портников: Настоящим президентом Украины остаётся Путин

Украина может исчезнуть с политической карты мира и стать частью государства, население которого способно ставить интересы своей страны выше собственных.

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