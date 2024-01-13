США и Британия нанесли новые удары по Йемену — CNN (ВИДЕО)

США и Великобритания нанесли новые удары по Йемену, сообщает CNN. Ночные авиаудары пришлись по северу столицы Йемена Саны, их целями, как уточняет американский телеканал, стали радарные установки, используемые хуситами.
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