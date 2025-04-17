Ги Буше о Маклауде: «Не думаем о нем, ему нужно уладить личные дела. Занимаемся игроками, которые сейчас в команде»

Ранее сообщалось, что нападающий «Авангарда» покинет расположение команды из-за суда в Канаде. Зимой 2024 года Маклауду и еще четырем хоккеистам молодежной сборной Канады-2018 были предъявлены обвинения в сексуальном насилии.