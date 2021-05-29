Сказка для двоих

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Что означает женская претензия «не уделял внимания»?

Что означает женская претензия «не уделял внимания»?

Давайте признаемся честно, требования к мужьям в российской действительности часто снижаются до трех «НЕ».

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Алиса Майская
Каждый пункт можно отнести и к мужчинам. Они тоже становятся "функциями", (часто, еще до свадьбы, когда "залет" - это билет в статус "замужем". По поводу мужских чувств, вообще, не принято заморачиваться, (как будто их нет). Все эти статейки о женщинах, "не чувствующих себя женщинами"- это, простите, про слабую самоидентичность последних, а не про мужчин. Про влюбленность, вообще, смешно, (во-первых, это очень краткое по времени состояние, сопровождающееся гормональным броском, а во-вторых, мужчина тоже отличает влюбленную в него женщину от не влюбленной). Выстраивать близкие отношения не умеют 90% обоих полов, так что нечего ныть и жаловаться. Этому учатся с детства, (или в семейной терапии), поэтому предъявлять претензии друг к другу - тот же "детский сад".

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