Миллиардер из Индии построит в Перми железнодорожный терминал

Президент группы компаний «Фармастандарт», которая является крупнейшим поставщиком лекарств по государственным контрактам, Викрам Пуния создал в Пермском крае новую организацию под названием ООО «Железнодорожный терминал Пермь» (ЖДТ).
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