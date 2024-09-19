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Миллиардер из Индии построит в Перми железнодорожный терминал

Миллиардер из Индии построит в Перми железнодорожный терминал

Президент группы компаний «Фармастандарт», которая является крупнейшим поставщиком лекарств по государственным контрактам, Викрам Пуния создал в Пермском крае новую организацию под названием ООО «Железнодорожный терминал Пермь» (ЖДТ).

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