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Военкор Сладков выдвинул условия появления доверия России к Украине

Военкор Сладков выдвинул условия появления доверия России к Украине

Александр Сладков предложил Украине условия для начала мирных переговоров с Россией. Среди них — размещение русских военных баз на украинской территории и контроль за киевскими политическими движениями как меры для укрепления доверия.

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