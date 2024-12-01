Александр Сладков предложил Украине условия для начала мирных переговоров с Россией. Среди них — размещение русских военных баз на украинской территории и контроль за киевскими политическими движениями как меры для укрепления доверия.
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